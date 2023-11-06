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Общество

Как защитить дачу от воров, рассказали псковичам

Что необходимо предпринять жителям Псковской области для предупреждения дачных краж, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Владельцам дачных участков следует помнить, что проблема сохранности имущества требует к себе самого серьёзного подхода независимо от сезона года. Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией. Но если у граждан такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями.

Так, не следует оставлять на даче ценные вещи, деньги, документы. Необходимо постараться увезти их с собой в город или оставить на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населённом пункте, где расположена дача или садоводческое товарищество.

Следует максимально затруднить посторонним доступ в жилище. Например, установить надёжные двери, оснастить их сложными замками, а на окна поставить решётки.

Также необходимо чаще посещать свой дачный участок. По различным признакам злоумышленники быстро распознают, когда хозяева на даче бывают редко.

«Попросите соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с принадлежащим вам имуществом», – посоветовали в полиции.

Кроме того, в случае потери ключей необходимо срочно заменить замки, а если есть возможность, то следует оборудовать дом средствами видеофиксации.

Также следует регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого товарищества.

«Будьте внимательны и бдительны! При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных посёлков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112. Если кража у вас всё же произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда следственно-оперативной группы постарайтесь сохранить следы преступления, не заходите в помещения, где побывали воры, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах», – заключили в полиции.

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