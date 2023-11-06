Народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали

18:17, 06 ноября 2023, ПАИ

Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина госпитализировали в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

По её словам, артист потерял сознание, после чего его увезли в больницу. Позже она уточнила, что Соломин находится в сознании. Врачи продолжают обследование, причина плохого самочувствия артиста пока неизвестна. По данным СМИ, это мог быть инсульт.

Российский актёр и режиссёр театра и кино Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. В кинематографе дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме «Бессонная ночь». Широкую известность актёру принесла роль Павла Кольцова в фильме «Адъютант его превосходительства».

Он исполнил главные роли во многих известных картинах, в том числе в оскароносном фильме «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Блокада», «Летучая мышь» и «ТАСС уполномочен заявить...». Как режиссёр снял телефильмы «Скандальное происшествие в Брикмилле» (1981), «Берег его жизни» (1985), «Вначале было Слово» (1992) и фильм-спектакль «Таинственный ящик» по пьесе Петра Каратыгина.