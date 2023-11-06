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Происшествия

Автомобиль столкнулся с лосем в Бежаницком районе

Столкновение автомобиля с лосем произошло на дороге Ашево-Шилово в Бежаницком районе вчера, сообщает газета «Сельская новь».

Автомобиль столкнулся с лосем в Бежаницком районе. Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

5 ноября в 20:30 легковой автомобиль наехал на внезапно вышедшего на дорогу из леса лося.

В результате аварии машина получила технические повреждения, водитель и пассажиры не пострадали. Лось погиб.

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и особой внимательности водителей при движении на транспорте в условиях недостаточной видимости и изменения погодных условий.

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