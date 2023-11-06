Автомобиль столкнулся с лосем в Бежаницком районе

22:11, 06 ноября 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля с лосем произошло на дороге Ашево-Шилово в Бежаницком районе вчера, сообщает газета «Сельская новь».

5 ноября в 20:30 легковой автомобиль наехал на внезапно вышедшего на дорогу из леса лося.

В результате аварии машина получила технические повреждения, водитель и пассажиры не пострадали. Лось погиб.

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и особой внимательности водителей при движении на транспорте в условиях недостаточной видимости и изменения погодных условий.