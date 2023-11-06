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Почти 50% псковичей жалуются на низкую зарплату в вакансиях

С какими сложностями чаще всего сталкиваются псковичи при поиске работы или подработки, выяснила служба исследований hh.ru.

Почти 50% псковичей жалуются на низкую зарплату в вакансиях. Фото: ПАИ

Опрос соискателей в Псковской области показал, что за последние годы список сложностей и проблем, с которыми сталкиваются люди при поиске работы, изменился.

Так, если на отсутствие обратной связи от компаний и малое число приглашений на собеседования в 2021 году жаловались 65% опрошенных, то в 2023 году их число стало меньше – 35%.

При этом выросло число тех, кого не устраивает низкая зарплата в вакансиях: если в 2021 году было 38% недовольных, то в 2023 году их количество выросло до 49%.

Кроме того, среди псковичей выросла доля тех, кто сомневаются в своих знаниях и навыках (с 25% в 2021 году до 40% в 2023 году).

Боятся не найти работу из-за возрастной дискриминации 21% респондентов (по сравнению с 2021 годом их доля выросла на 2%).

17% опрошенных раздражает строгое требования работодателей трудиться полный день и только в офисе. За два года доля таких людей выросла на 2%. Более того, 20% псковичей заявили, что откажутся от вакансии и трудоустройства, если им не будет доступна опция удалённой работы.

Но есть и положительная динамика. Так, сократился процент людей, которые сталкивались с проблемой малого количества информации о компаниях: с 29% в 2021 году до 15% в 2023 году. Это говорит о том, что всё больше работодателей заботятся о своём бренде и становятся более прозрачными и понятными для потенциальных сотрудников.

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