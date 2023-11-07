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Общество

Органы опеки в России могут обязать платить алименты на время взыскания долга

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ подготовленный законопроект об обязанности органов опеки выплачивать детям деньги на период взыскания средств с уклоняющихся от уплаты алиментов родителей, пишет ТАСС.

Семейный кодекс РФ предлагается дополнить новой нормой, согласно которой обязанность по уплате алиментов возлагается на органы опеки и попечительства в случае, если судебное производство в отношении неплательщика алиментов не было окончено или прекращено в течение шести месяцев со дня включения сведений о должнике в банк. Уточняется, что размер выплаты будет устанавливаться в субъекте РФ по решению суда, но на уровне не ниже величины прожиточного минимума в этом регионе.

На сегодняшний день семейным законодательством уже предусмотрено, что именно органы опеки и попечительства имеют право предъявлять иски о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, если детям не предоставляется содержание. Таким образом, если ребенку положены алименты, но выплачены они не были, а дохода родителя не хватает на выплаты, алименты удерживаются из средств, находящихся на их счетах в банках. Однако таких средств у него может попросту не быть. Именно поэтому законопроектом предлагается обязать органы опеки платить алименты в подобных ситуациях, так как сейчас такая возможность в законодательстве не прописана.

«К сожалению, не все родители ответственно относятся к обеспечению достойного уровня жизни своих детей. Огромное количество дел в производстве у приставов, которые пытаются годами взыскать деньги для детей, поражает. Пока такие родители уклоняются, прячут доходы, создают серые схемы, дети остаются без средств к существованию», – пояснил Леонид Слуцкий.

Он отметил, что реализация инициативы обеспечит детям достойный уровень жизни за счет государственных средств. Кроме того, продолжил он, те деньги, которые должник в итоге выплатит, вернутся обратно в бюджет и покроют тем самым выпавшие расходы.

«Судебные тяжбы и разбирательства могут затянуться, а кормить и одевать ребенка, чтобы он вырос здоровым и счастливым, нужно каждый день», – заключил лидер ЛДПР.

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