Органы опеки в России могут обязать платить алименты на время взыскания долга

08:36, 07 ноября 2023, ПАИ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ подготовленный законопроект об обязанности органов опеки выплачивать детям деньги на период взыскания средств с уклоняющихся от уплаты алиментов родителей, пишет ТАСС.

Семейный кодекс РФ предлагается дополнить новой нормой, согласно которой обязанность по уплате алиментов возлагается на органы опеки и попечительства в случае, если судебное производство в отношении неплательщика алиментов не было окончено или прекращено в течение шести месяцев со дня включения сведений о должнике в банк. Уточняется, что размер выплаты будет устанавливаться в субъекте РФ по решению суда, но на уровне не ниже величины прожиточного минимума в этом регионе.

На сегодняшний день семейным законодательством уже предусмотрено, что именно органы опеки и попечительства имеют право предъявлять иски о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, если детям не предоставляется содержание. Таким образом, если ребенку положены алименты, но выплачены они не были, а дохода родителя не хватает на выплаты, алименты удерживаются из средств, находящихся на их счетах в банках. Однако таких средств у него может попросту не быть. Именно поэтому законопроектом предлагается обязать органы опеки платить алименты в подобных ситуациях, так как сейчас такая возможность в законодательстве не прописана.

«К сожалению, не все родители ответственно относятся к обеспечению достойного уровня жизни своих детей. Огромное количество дел в производстве у приставов, которые пытаются годами взыскать деньги для детей, поражает. Пока такие родители уклоняются, прячут доходы, создают серые схемы, дети остаются без средств к существованию», – пояснил Леонид Слуцкий.

Он отметил, что реализация инициативы обеспечит детям достойный уровень жизни за счет государственных средств. Кроме того, продолжил он, те деньги, которые должник в итоге выплатит, вернутся обратно в бюджет и покроют тем самым выпавшие расходы.

«Судебные тяжбы и разбирательства могут затянуться, а кормить и одевать ребенка, чтобы он вырос здоровым и счастливым, нужно каждый день», – заключил лидер ЛДПР.