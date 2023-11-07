МТС отменит плату за раздачу интернета с мобильников

09:18, 07 ноября 2023, ПАИ

В мобильном операторе МТС согласились отменить плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченными пакетами интернета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МТС.

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», – говорится в сообщении.

Сообщается, что летом абоненты «большой четверки» операторов — МТС, «МегаФона», «Билайна» и Tele2 – пожаловались, что услуга безлимитной раздачи мобильного интернета стала платной.

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В сентябре ФАС предупредила операторов «большой четверки», что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.