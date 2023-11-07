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Культура

Себежские артисты заняли призовые места на международном фестивале в Петербурге

Обладателями Гран-при и лауреатами I и II степеней международного грантового творческого фестиваля «Призвание – артист!» стали коллективы Себежского района «Рассыпуха» и «Маленькая компания». Мероприятие прошло 4 и 5 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Себежские артисты заняли призовые места на международном фестивале в Петербурге. Фото: районная газета «Призыв»

В фестивале приняли участие коллективы и солисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Челябинска, Самары, Саратова, Владимира, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Якутии, Татарстана, Московской, Ленинградской и Псковской областей. Хореографический ансамбль «Рассыпуха» и детская эстрадная группа «Маленькая компания» Себежской детской школы искусств представляли Себежский район.

«Рассыпуха» стал обладателем Гран-при, «Маленькая компания» и Мирослава Дорошенко (шесть лет) – лауреат I степени, Евгения Жукова (семь лет) – лауреат II степени. Поздравляем коллектив школы с отличным результатом! Желаем новых творческих побед!» – пишет газета.

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