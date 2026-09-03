В усадьбе Родзянко в Усвятах после реставрации откроют творческие площадки

17:46, 03 сентября 2026, ПАИ

В усадьбе Родзянко в Усвятах после завершения реставрационных работ планируется организовать творческие площадки для жителей района. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Петров в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в район. Информацию ПАИ предоставили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор уточнил, как будет использоваться здание после реставрации. Дмитрий Петров ответил, что в усадьбе планируется организовать творческие площадки для жителей района. «Не забудьте и про туристов», – добавил Михаил Ведерников.

Объект культурного наследия регионального значения «Дом Родзянко» XIX века реставрируется при поддержке Министерства культуры РФ. Проводятся первоочередные противоаварийные работы и монтаж стропильной системы кровли. В этом году планируется полностью закрыть контур здания, завершить кровельные работы и смонтировать окна. Уникальные окна весом 150 килограммов каждое уже изготовлены.

В следующем году большое внимание будет уделено археологическим изысканиям на объекте, сообщил министр культурного наследия региона Вадим Нэдик. По завершении реставрации объект будет приспособлен для современного использования.

Напомним, ранее специалисты рассказали о необычных открытиях, которые успели сделать во время изучения усадьбы перед началом реставрации.