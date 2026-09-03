Книжная ярмарка под открытым небом развернётся у библиотеки Василёва в Пскове

14:54, 03 сентября 2026, ПАИ

Книжная ярмарка под открытым небом станет одной из площадок литературного фестиваля «Книжная яблоня», который пройдёт в Пскове с 23 по 27 сентября. Шатры с книгами разместят рядом с историко-краеведческой библиотекой имени И. И. Василёва. Об этом в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко.

В Псков на фестиваль приедут детские поэты и писатели, иллюстраторы и преподаватели литературы со всей России. Одной из центральных площадок станет книжная ярмарка под открытым небом возле «Василёвки», куда организаторы приглашают не только постоянных читателей, но и школьников.

«Помимо того, что на фестиваль приедут лучшие детские поэты и писатели, иллюстраторы, преподаватели литературы со всей России, так еще и рядом с «Василёвкой» развернутся шатры книжной ярмарки», - рассказала Людмила Слабченко.

Особенно активно посетить фестиваль библиотека призывает педагогов и классных руководителей - вместе со школьниками они смогут познакомиться с современными авторами, иллюстраторами и литературными проектами. «Призываем всех учителей, классных руководителей и просто горожан обязательно приходить, приводить классы, детей. Будет очень интересно!» - отметила директор ЦБС Пскова.

Фестиваль станет также площадкой для подведения итогов конкурса детских графических работ «Книга моего детства». Выставка лучших рисунков уже открылась в библиотеке имени И. И. Василёва. Для неё отобрали работы, представленные на конкурсе, который с мая по август проводила Централизованная библиотечная система Пскова совместно с Псковским областным колледжем искусств, центром детского творчества «Многоцветный мир» и студией детского творчества «Полосатый кот».

Все участники конкурса получат дипломы, а победителей дополнительно наградят ценными призами. Отдельно определят обладателя приза зрительских симпатий. Его имя станет известно после завершения голосования в сообществе историко-краеведческой библиотеки во «ВКонтакте».

Церемония награждения победителей состоится 23 сентября в рамках фестиваля «Книжная яблоня». Главным призом конкурса станет возможность проиллюстрировать одну из новых книг в сотрудничестве с издательством.

Таким образом, «Книжная яблоня» объединит сразу несколько форматов - встречи с российскими авторами и специалистами в области литературы, книжную ярмарку под открытым небом и мероприятия для юных художников. Для Пскова фестиваль станет ещё одной возможностью превратить знакомство с книгой в живое общение и творческое событие.