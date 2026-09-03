Псковская филармония откроет новый сезон концертом к 120-летию Шостаковича

14:55, 03 сентября 2026, ПАИ

Концерт-открытие 83‑го сезона Псковской областной филармонии «Шостакович. 120. Открытие» состоится 24 сентября. Он будет посвящён 120‑летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, одного из величайших композиторов XX века. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

В рамках концерта выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, который в этом году отмечает своё 30‑летие. Вместе с оркестром на сцену выйдет солист – лауреат международных конкурсов Дмитрий Ганенко (Мариинский театр).

«Мстислав Ростропович говорил о Шостаковиче: «Это музыкальная совесть нашего времени. В каждом его произведении есть голос его души…» И этот вечер станет именно таким – искренним, глубоким, пронзительным. Музыка Шостаковича – это не просто звуки, это высказывания о времени, о боли, о надежде. Это возможность услышать нерв эпохи и почувствовать, как тишина превращается в симфонию», – отметили в ТКД.