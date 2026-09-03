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Общество

Псков соберут в литературный маршрут: библиотека готовит новое издание о городе

Книгу о литературном Пскове готовят Централизованная библиотечная система города (ЦБС) и Туристско-информационный центр Псковской области. В будущем издании планируют собрать информацию о местах, связанных с известными поэтами и писателями, а также рассказать, где сегодня можно взять книгу или оставить её для буккроссинга. Об этом в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) сообщила директор ЦБС Пскова Людмила Слабченко.

Людмила Слабченко. Фото: ПАИ

По её словам, идея проекта возникла в сотрудничестве библиотечной системы и Туристско-информационного центра. Сейчас авторы работают над текстами будущего издания.

«Вместе с коллегами из Туристско-информационного центра Псковской области мы задумали проект по изданию книги о литературном Пскове. Из неё можно будет узнать о местах, связанных с поэтами и писателями, куда можно прийти и взять книгу, где проходит буккроссинг. Сейчас книга находится на стадии проработки текстов», - рассказала Людмила Слабченко.

Познакомиться с библиотечной системой и её проектами псковичи смогут уже 5 сентября на фестивале «Территория детства» в парке Строителей. ЦБС организует там собственную площадку-шатёр, который будет работать с 12:00 до 17:00.

При этом сама библиотека имени И. И. Василёва предлагает посетителям далеко не только традиционные услуги. В здании работает профессиональная фотостудия, где можно воспользоваться различными фотоуслугами, в том числе сделать фотографию на паспорт.

Для тех, кто приходит в библиотеку поработать или почитать, здесь оборудованы читальный зал и коворкинг-зона. Есть и отдельное уютное пространство для чтения с Wi-Fi, креслами и столиками.

Ещё одна площадка библиотеки в скором времени вновь примет посетителей. Речь идёт о панорамном кафе, открытие которого запланировано на конец сентября-начало октября. «Через некоторое время вновь заработает наше панорамное кафе. Буквально через несколько недель, в конце сентября, горожане обо всём узнают», - сообщила директор ЦБС Пскова.

Следить за новыми проектами, мероприятиями и новостями библиотечной системы можно на сайте bibliopskov.ru.

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