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Михаил Ведерников – о наследии Ольги Сергеевой: Её уникальный голос стал символом русской культуры

Год назад в Усвятах открыли памятник легендарной фольклорной певице Ольге Сергеевой. Знаковое место посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Усвятский муниципальный округ.

«В бронзовой скульптуре запечатлён образ женщины, которая бережно держит в руках соловья – как символ живой народной песни», – отметил Михаил Ведерников в своём канале в MAX, опубликовав видео поездки.

Монумент установили на внебюджетные средства по инициативе петербургского актёра и режиссёра Виталия Салтыкова, чьё детство прошло в Усвятском районе.

Ольга Сергеева родилась в 1922 году в деревне Перелазы Усвятского района. «Её уникальный голос стал символом русской культуры – именно его выбрал Андрей Тарковский для фильма «Ностальгия». Песни в её исполнении до сих пор звучат в фильмах и архивных записях, трогая слушателей до глубины души. Пусть этот прекрасный памятник напоминает нам о духовном богатстве псковской земли и о людях, которые бережно сохраняют наше наследие», – отметил Михаил Ведерников.

Также в ходе рабочего выезда стало известно, что после реставрации в усадьбе Родзянко в Усвятах откроют творческие площадки.

Напомним, ранее специалисты рассказали о необычных открытиях, которые успели сделать во время изучения усадьбы перед началом реставрации.

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