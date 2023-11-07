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Псковичи предпочитают обычные книги аудиоформату – опрос

76 % псковичей предпочитают книги читать, а не слушать. Аудиокниги выбирают 14 % респондентов, сообщается в опросе SuperJob,

Отечественных авторов горожане предпочитают чуть чаще, чем зарубежных: 36 % против 30 % соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это.

Самый популярный жанр книг у горожан – фэнтези, его любят 35 % опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 26 %). На третьем месте – классика (22 %). В топ-5 – исторические романы (20 %) и книги о приключениях (15 %). Литература по психологии нравится 14 %. Деловую литературу предпочитают 11 %. Триллеры любят 10 %. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 7 % опрошенных, любовные романы – 5 %, нон-фикшн – 3 %.

Женщины любят сам процесс чтения больше мужчин (82 и 73 % соответственно). Мужчины чаще женщин отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.

Среди респондентов до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (52 %), среди опрошенных старше 45 лет – российских (47 %). Те, кто моложе, больше любят фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу. Зрелые горожане чаще читают исторические и приключенческие романы.

Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц предпочитают профлитературу и научпоп чаще тех, кто зарабатывает меньше.

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