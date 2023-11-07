Объём интернет-торговли увеличился в России на 23%

10:16, 07 ноября 2023, ПАИ

Объём интернет-торговли в России за девять месяцев увеличился на 23 % в годовом измерении и составил 4,3 триллиона рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Доля онлайн-продаж увеличилась до 12,5 % с 11 % в январе – сентябре 2022 года.

97,2 % от общего объёма приходится на интернет-продажи внутри России, а 2,8 % – с другими странами.

Самыми продаваемыми товарами в интернет-пространстве стали мебель, товары для дома, цифровая и бытовая техника, продукты питания, товары для красоты и здоровья.