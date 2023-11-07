Электроэнергию временно отключат в Великолукском районе

12:53, 07 ноября 2023, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в нескольких населённых пунктах Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Так, электроэнергии временно не будет 8 ноября с 9:00 до 16:00 в садовых некоммерческих товариществах «Меркурий» и «Приозёрье». А 9 ноября без электроэнергии останутся с 9:00 до 17:00 деревня Шелково дома № 1-72 на улице Совхозной, дома № 1-13 на улице Набережной, дома № 11-21 на улице Заводской, дома № 1-7 на улице Кооперативной и дома № 3-18 в Заводском переулке.

9 ноября с 10:00 до 16:00 не будет электроэнергии в деревнях Купуй, Яковлево, Андрейкино, Рыжаково, дачах ВРЭС.

10 ноября с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в деревне Горушка.