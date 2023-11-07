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Общество

В Пскове отметили 82-ю годовщину парада на Красной площади

Торжественное мероприятие, посвящённое 82-й годовщине парада 1941 года на Красной площади в Москве, состоялось сегодня у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

В Пскове отметили 82-ю годовщину парада на Красной площади. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

В нём приняли участие заместитель председателя гордумы Владимир Воробьёв, представители общественной организации Псковской области «Собрание высшего офицерского состава», юные псковичи. Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания, а затем возложили к монументу цветы.

Напомним, что 7 ноября 1941 года состоялся военный парад на Красной площади в Москве, который имел большое историческое значение. В этот день бойцы Красной армии вдохновили тысячи молодых людей со всех уголков Советского Союза записаться на фронт добровольцами.

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В Пскове отметили 82-ю годовщину парада на Красной площади

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