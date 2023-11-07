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Общество

Электронная база данных ПсковГУ «Без срока давности» получила свидетельство о государственной регистрации

Электронная база данных ПсковГУ «Экспертно-аналитическое сопровождение реализации проекта «Без срока давности» в высших учебных заведениях» получила свидетельство о государственной регистрации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Над созданием электронной базы работала команда проекта лаборатории изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории ПсковГУ в составе Людмилы Алиевой, Натальи Большаковой, Ольги Копытовой, Надежды Лищенко, Натальи Никитиной, Натальи Пителиной, Татьяны Филлиповой, Василия Фролова и Татьяны Хришкевич.

Начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов отметил, что проект содержит крупную базу документов, в которых имеются данные о деятельности вузов России по различным направлениям развития «Без срока давности» и методические рекомендации для вузов по организации работы в рамках данного федерального проекта.

Напомним, что ранее Псковский государственный университет стал координатором межвузовского консорциума изучения Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории.

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