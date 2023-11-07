Крестный ход вокруг Пскова состоится 22 ноября

16:36, 07 ноября 2023, ПАИ

Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 22 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.

Крестный ход в ноябре совершает приход храма Святителя Луки Крымского при Псковской городской клинической больнице. Начало крестного хода – в 10:00 от храма (Псков, улица Коммунальная, 23).

Предварительная запись для участников осуществляется по телефону: 8 (911) 898-85-49.