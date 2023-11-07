Лабораторию по изучению этносов в приграничье открыли ПсковГУ и МГИМО

16:59, 07 ноября 2023, ПАИ

Первую лабораторию по изучению конфессиональных и этнических особенностей регионов России и стран ближнего зарубежья, на территории которых проживает сразу несколько народов и представителей разных национальностей, создали специалисты ПсковГУ совместно с учёными из МГИМО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПсковГУ.

Название лаборатории – «Центр кроссрегиональных и трансграничных исследований». Специалисты, которые будут в ней трудиться, планируют заниматься анализированием региональной динамики этнического, конфессионального, социокультурного и политического пространства России и стран ближнего зарубежья во время изменяющейся геополитической обстановки в мире.

В лаборатории также будут работать сотрудники МГИМО, в процессе работы будут использованы новейшие методики пространственного анализа. Кроме того, специалисты будут участвовать в разработке научного инструментария для изучения этноконтактных зон.

Отмечается, что сотрудники уже начали изучать подобные территории локального масштаба – это место, где совместно проживают различные народы и где происходит их смешанное расселение. Например, к таким можно отнести русско-сето-эстонскую этноконтактную зону.