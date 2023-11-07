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Происшествия

Псковский мошенник сдал арендованный автомобиль на металлолом

До пяти лет лишения свободы грозит мошеннику, обманувшему продавца автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Псковский мошенник сдал арендованный автомобиль на металлолом. Фото: ПАИ

Как установлено в ходе следствия, мужчина нашёл объявление о продаже автомобиля в Интернете и предложил продавцу купить машину. Однако он сообщил, что сначала хотел бы проверить автомобиль, предложил заключить договор аренды и написал расписку о том, что должен продавцу 200 тысяч рублей.

Получив машину, злоумышленник сдал её на металлолом, при этом деньги собственнику автомобиля не передал.

Уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, направили в Псковский городской суд для рассмотрения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

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