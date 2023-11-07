На 7,8% увеличилась зарплата псковичей в этом году

21:20, 07 ноября 2023, ПАИ

На 7,8 % увеличилась зарплата псковичей в 2023 году, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Псковской области за январь – август 2023 год составила 42 707 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 13,2 %. В реальном выражении с учётом индекса потребительских цен зарплата выросла на 7,8 %.

Наиболее высокий размер оплаты труда наблюдается в финансовой и страховой деятельности (67 016 рублей) и в добыче полезных ископаемых (51 885 рублей). В организациях этих видов экономической деятельности зарплата работников превышала среднеобластную на 56,9 и 21,5 % соответственно.

Зарплата работников, занятых в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах, за январь – август 2023 года была ниже среднеобластной на 34,9 % (27 815 рублей).

Среднемесячная начисленная зарплата работников образования составила 34 793 рубля, что является 81,5 % к уровню среднемесячной зарплаты в целом по области.

В организациях здравоохранения и предоставления социальных услуг среднемесячная начисленная зарплата составила 40 957 рублей, что на 4,1 % меньше, чем среднемесячная зарплата по Псковской области.