Всемирный день без Wi-Fi отмечается сегодня

07:01, 08 ноября 2023, ПАИ

Всемирный день без Wi-Fi отмечается 8 ноября, сообщает calend.ru.

Технология беспроводного подключения к сети Интернет и беспроводной передачи данных была разработана ещё в 1990-х годах австралийскими учёными из Государственного объединения научных и прикладных исследований, а инженерами компаний Nokia и Aironet эта технология успешно внедрена и развита, получив название Wi-Fi. Впоследствии это наименование стало обозначать целое семейство стандартов передачи данных по радиоканалам. Эта технология получила распространение не только среди пользователей, но и в ряде отраслей промышленности.

В 2016 году зарегистрированная в Венесуэле Международная федерация защитников окружающей среды призвала учредить и отмечать ежегодно 8 ноября Всемирный день без Wi-Fi. Организаторы и инициаторы нового праздника ставили своей целью обратить внимание общества на то, что влияние радиоканалов и радиоволн на здоровье людей недостаточно изучено.