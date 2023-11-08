В Великолукском районе сгорели дом и постройки
В деревне Цветково Великолукского района сгорели дом и постройки. Об этом пишут Luki-News со ссылкой на отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам ГУ МЧС России по Псковской области.
Сгорел рубленый деревянный дом. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек.
Кроме того, сгорели две надворные постройки, а также баня и дровяник.
Предположительной причиной пожара является аварийный режим работы электрооборудования дома.
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