В Великолукском районе сгорели дом и постройки

09:34, 08 ноября 2023, ПАИ

В деревне Цветково Великолукского района сгорели дом и постройки. Об этом пишут Luki-News со ссылкой на отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам ГУ МЧС России по Псковской области.

Сгорел рубленый деревянный дом. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек.

Кроме того, сгорели две надворные постройки, а также баня и дровяник.

Предположительной причиной пожара является аварийный режим работы электрооборудования дома.