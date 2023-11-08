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Происшествия

В Великолукском районе сгорели дом и постройки

В деревне Цветково Великолукского района сгорели дом и постройки. Об этом пишут Luki-News со ссылкой на отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам ГУ МЧС России по Псковской области.

В Великолукском районе сгорел дом и постройки. Фото здесь и далее: ОНД и ПР по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам

Сгорел рубленый деревянный дом. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек.

Кроме того, сгорели две надворные постройки, а также баня и дровяник.

Предположительной причиной пожара является аварийный режим работы электрооборудования дома.

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