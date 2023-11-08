Сайт Псковских теплосетей продолжает наращивать посещаемость

10:59, 08 ноября 2023, ПАИ

Пиковая посещаемость сайта Псковских теплосетей составляет около 50 тысяч человек, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

«За последние годы наш сайт изменился, точнее сказать, он стал новым. Мы изменили дизайн, добавили новые разделы, добавили новые функции, наполнили его контентом. За последние три года посещаемость увеличилась более чем в десять раз. Если до июня 2020 года мы имели пиковые посещения в 4 200 человек в месяц, то в 2023 году это значение составляет 49 470 человек», – рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе Псковских теплосетей отметили, что делают акцент на развитие группы предприятия в соцсети «ВКонтакте». Меньше чем за год число подписчиков группы составило две тысячи человек.

В Псковских теплосетях поблагодарили читателей за внимание и доверие к публикациям компании. «Мы не гонимся за лайками, репостами и прочим, нам достаточно того, что вы нас читаете, любите и ненавидите, спорите и поддерживаете. Спасибо всем и каждому, именно вы и являетесь нашим локомотивом развития», – отметили в пресс-службе компании.

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МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», ИНН 6027044260.