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Общество

Сайт Псковских теплосетей продолжает наращивать посещаемость

Пиковая посещаемость сайта Псковских теплосетей составляет около 50 тысяч человек, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

«За последние годы наш сайт изменился, точнее сказать, он стал новым. Мы изменили дизайн, добавили новые разделы, добавили новые функции, наполнили его контентом. За последние три года посещаемость увеличилась более чем в десять раз. Если до июня 2020 года мы имели пиковые посещения в 4 200 человек в месяц, то в 2023 году это значение составляет 49 470 человек», – рассказали в пресс-службе.

Иллюстрации из аккаунтов Псковских теплосетей в социальных сетях

В пресс-службе Псковских теплосетей отметили, что делают акцент на развитие группы предприятия в соцсети «ВКонтакте». Меньше чем за год число подписчиков группы составило две тысячи человек.

Фото: пресс-служба ПТС

В Псковских теплосетях поблагодарили читателей за внимание и доверие к публикациям компании. «Мы не гонимся за лайками, репостами и прочим, нам достаточно того, что вы нас читаете, любите и ненавидите, спорите и поддерживаете. Спасибо всем и каждому, именно вы и являетесь нашим локомотивом развития», – отметили в пресс-службе компании.

Подробности читайте здесь.

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МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», ИНН 6027044260.
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