Гражданин Южной Азии незаконно пересёк границу в Псковской области в поисках лучшей жизни

11:34, 08 ноября 2023, ПАИ

Пограничники задержали мужчину, который незаконно пересёк государственную границу в Пыталовском районе, следуя из Латвии в Россию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Установлено, что мужчина является гражданином одной из стран Южной Азии, документов на право въезда в Россию у него нет. Выяснилось, что в страну он прибыл в поисках лучших условий жизни и трудоустройства.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). На основании решения суда правонарушитель заключён под стражу.