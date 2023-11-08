ДТП с участием пьяного водителя произошло в Великих Луках

12:42, 08 ноября 2023, ПАИ

ДТП с участием пьяного водителя произошло в Колхозном переулке в Великих Луках. Об этом пишут Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

39-летний водитель на Renault Megane врезался в стоящий автомобиль Toyota, в котором находился 21-летний мужчина. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю Toyota. При проверке установили, что мужчина, находящийся за рулём Renault Megane, был в состоянии алкогольного опьянения.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.