Почти пять тысяч псковских пенсионеров получают надбавку за работу в сельхозсфере

17:43, 08 ноября 2023, ПАИ

4 889 неработающих жителей Псковской области получают дополнительную поддержку в виде фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Гражданам, отработавшим в сельской отрасли не менее 30 лет, устанавливается повышенная пенсия. Данной категории граждан Социальный фонд повышает пенсию за счёт доплаты за стаж работы в сельском хозяйстве. Учитывается работа по определённым профессиям и должностям – всего 500 специальностей, список утверждён Правительством РФ. В их числе – механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в стаж вне зависимости от наименования специальности или должности.

Размер «сельской» доплаты составляет 25 % от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Средний размер пенсии с учётом доплаты за работу в сельском хозяйстве сегодня составляет 24,8 тысячи рублей.

Доплата назначается в момент оформления страховой пенсии, при этом никаких отдельных заявлений или сбора справок не требуется. С 2022 года назначенная надбавка сохраняется даже в случае, если сельский труженик на пенсии переехал в город.

В случае необходимости персональной консультации по вопросам установления доплаты псковичей просят обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8 (800) 200-00-98.