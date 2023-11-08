О новом фонтане в Пскове поговорят на «Серебряном дожде»

13:02, 08 ноября 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 8 ноября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет Георгий Казакевич, гендиректор казанской компании «Аквабренд», построившей «мультимедийный фонтан» на Четырёх углах в Пскове.

Есть ли особая «казанская школа фонтаностроения»? Какие тренды и тенденции сегодня актуальны в этой сфере? Как на работе строителей фонтанов сказались санкции? Насколько новый фонтан в Пскове «импортозамещенный»? Действительно ли он уникален и почему? Скажется ли работа фонтана на уровне напора воды в окрестных домах и не будет ли мешать их жильцам музыка? Кто будет обслуживать фонтан – псковичи или казанские специалисты?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Прямая трансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что тестовый запуск нового пешеходного фонтана состоялся в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове 2 ноября.