Как на работе строителей фонтанов сказались санкции, рассказал эксперт

15:44, 08 ноября 2023, ПАИ

Как на работе строителей фонтанов сказались санкции, рассказал гендиректор казанской компании «Аквабренд», построившей мультимедийный фонтан на Четырёх углах в Пскове, Георгий Казакевич в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если ещё два года назад все отворачивались от Китая и ориентировались по большей части на Европу, то сегодня ситуация в корне поменялась, прежде всего с точки зрения сроков поставки оборудования. Уже на стадии переговоров, когда мы общаемся с заказчиками на городском уровне, поднимается вопрос о сроках», – подчеркнул Георгий Казакевич.

В данный момент у компании есть объект в одном из городов, где поставка должна была состояться в сентябре, но оборудование до сих пор не пришло, потому что оно идет через ряд стран, чтобы попасть в Россию, отметил эксперт.

«Это достаточно большая проблема с Европой. По поводу Китая, с которым у нас были отношения, мы серьезно промониторили этот рынок. Могу сказать, что Китай Китаю рознь. Все уже сейчас понимают, что Китай десять лет назад и сегодня – это абсолютно две разные страны и два разных качества», – сказал гость студии.

Он отметил, что при контрактных отношениях с поставщиками из Китая у компании не теряется связь с определенными европейскими поставщиками, часть оборудования которых требуется для возведения такого рода фонтанов, как в Пскове.

«Понимая ту ситуацию, в которой развивается на сегодняшний день мир, конкретно ситуацию в России: у нас с каждым годом улучшается собственное производство определенного оборудования, особенно электрики со своими индивидуальными фишками. Ситуация не ухудшилась, санкции заставили задуматься о том, как выходить из этой ситуации, искать новые пути выхода. Я могу сказать, что для нас ничего не изменилось в худшую сторону, наоборот даже улучшилось», – заключил он.

Напомним, что тестовый запуск нового пешеходного фонтана состоялся в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове 2 ноября. Установку фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаила Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции.