Георгий Казакевич: Мультимедийный фонтан в Пскове - сборная солянка технологий

16:28, 08 ноября 2023, ПАИ

Построенный в Пскове в сквере на Четырех углах мультимедийный фонтан генеральный директор компании-подрядчика «Аквабренд» (г. Казань) Георгий Казакевич назвал «сборной солянкой оборудования и технологий». Такую характеристику фонтану он дал в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 8 ноября.

В псковском фонтане использованы испанские и итальянские насосы, китайские и российские форсунки и светильники, европейская фурнитура и отечественный гранит, рассказал эксперт.

«В каком-то процентном соотношении сложно сказать и оценить по объему, какого производства больше, – это сборная солянка. Но основной упор все-таки идёт на качество, на работу фонтана длительное время без проблем и поломок», – заметил Георгий Казакевич.

Он также уточнил, что инновационность фонтана в Пскове заключается в особых роботизированных форсунках: их впервые удалось применить в пешеходном фонтане.

Напомним, что тестовый запуск нового пешеходного фонтана состоялся в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове 2 ноября. Установку фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаила Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец на тестовом запуске фонтана выразил уверенность, что он «станет ещё одним центром притяжения для детей и взрослых, а мультимедийные возможности фонтана позволят визуализировать сюжеты из истории Пскова, которые запомнятся туристам».