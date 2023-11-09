Случаев гонконгского гриппа в Псковской области не выявлено – Роспотребнадзор

10:25, 09 ноября 2023, ПАИ

Распространён ли грипп в Псковской области, чего ожидать от нового гонконгского гриппа, когда прогнозируется подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также о мерах профилактики, рассказала корреспонденту ПАИ руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

По словам эксперта, согласно результатам лабораторных исследований, вирусов гриппа в Псковской области обнаружено не было. Из числа циркулирующих вирусов в регионе преобладают вирусы негриппозной этиологии – риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, боковирусы, РС-вирусы.

Случаев гриппа, так называемого А2-Гонконг, который обнаружен в нескольких регионах России, на данный момент в Псковской области не зафиксировано, подчеркнула специалист. По её словам, симптоматика для гонконгского гриппа близка к уже привычным россиянам штаммам: высокая температура, кашель, першение в горле, головная боль, выраженная слабость с болями в суставах и мышцах.

«Мы готовимся к сезону подъёма заболеваемости ОРВИ, но он у нас начался ещё с сентября. В прошлом году максимальный подъём пришёлся на середину декабря. Рекомендуем всем найти возможность привиться. Есть немного времени, чтобы успеть это сделать. Вакцина от гриппа есть. Она защищает, содержит в себе те компоненты, которые необходимы для защиты и от H1N1, и от H3N2 и вируса гриппа B, спасает от тяжёлого течения и осложнений», – отметила Елена Припутенко.