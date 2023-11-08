Мультимедийный фонтан в Пскове максимально защищен от вандалов – Георгий Казакевич

17:03, 08 ноября 2023, ПАИ

Построенный в Пскове в сквере на Четырёх углах мультимедийный фонтан максимально защищен от вандалов, заявил гендиректор казанской компании «Аквабренд» Георгий Казакевич в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Пешеходные фонтаны – самые антивандальные фонтаны. У них все оборудование находится либо в техническом помещении под землей, либо под решеткой, либо под гранитом», – объяснил Георгий Казакевич.

Как показывает практика последних лет, люди достаточно бережно стали относиться к тому, что строится в городах в плане благоустройства, подчеркнул эксперт.

Главный вред фонтану наносят монеты, которые бросают в него туристы, ведь они быстро ржавеют и оставляют следы, которые сложно отмывать, объяснил Георгий Казакевич.

Напомним, что тестовый запуск нового пешеходного фонтана состоялся в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове 2 ноября. Установку фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаила Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции.