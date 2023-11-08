Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мультимедийный фонтан в Пскове максимально защищен от вандалов – Георгий Казакевич

Построенный в Пскове в сквере на Четырёх углах мультимедийный фонтан максимально защищен от вандалов, заявил гендиректор казанской компании «Аквабренд» Георгий Казакевич в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Пешеходные фонтаны – самые антивандальные фонтаны. У них все оборудование находится либо в техническом помещении под землей, либо под решеткой, либо под гранитом», – объяснил Георгий Казакевич.

Как показывает практика последних лет, люди достаточно бережно стали относиться к тому, что строится в городах в плане благоустройства, подчеркнул эксперт.

Фото: ПАИ.

Главный вред фонтану наносят монеты, которые бросают в него туристы, ведь они быстро ржавеют и оставляют следы, которые сложно отмывать, объяснил Георгий Казакевич.

Напомним, что тестовый запуск нового пешеходного фонтана состоялся в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове 2 ноября. Установку фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаила Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 ноября 2023

Фестиваль анимации «Пушкин и...» пройдёт в «Михайловском»
08 ноября 2023

Архиерейское богослужение возглавил митрополит Арсений в гдовском соборе
08 ноября 2023

Школы диабета появятся во всех больницах Псковской области
08 ноября 2023

Филиал Псковской городской поликлиники возобновляет работу после ремонта
08 ноября 2023

Текущая заболеваемость коронавирусом в Псковской области остаётся на уровне прошлого года
08 ноября 2023

Мультимедийный фонтан в Пскове максимально защищен от вандалов – Георгий Казакевич
08 ноября 2023

Первые адресные таблички со старыми названиями улиц установили в Пскове
08 ноября 2023

Инновационная школа блогерства откроется в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...