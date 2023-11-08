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Общество

Фестиваль анимации «Пушкин и...» пройдёт в «Михайловском»

II фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» планируют провести в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 6 по 10 декабря. Он призван популяризировать новые анимационные фильмы, основанные на классических и современных литературных произведениях, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Фото предоставила пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Кадр из мультсериала «Пушкин и…», давшего название фестивалю. Художник – Игорь Шаймарданов

«Пушкин и…» – это не только конкурсные и ретроспективные кинопоказы: мы проведём много творческих встреч с создателями фильмов и специально приглашёнными писателями, тематические мастер-классы и интересные выставки, посвящённые анимации и литературе», – рассказала творческая группа, занятая подготовкой события.

Организаторы и создатели фестиваля подчёркивают, что их аудитория – не только дети. «Анимационные картины и темы, затронутые в них, будут интересны и вдумчивым взрослым. Наш фестиваль – профессиональная площадка для знакомства и взаимодействия между литераторами и мультипликаторами, работающими в жанре экранизации», – отметили они.

В прошлом году в конкурсную программу I фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…» были включены сорок лент, созданных в 2020–2022 годах. Кроме того, в музее-заповеднике «Михайловское» были организованы специальные и ретроспективные показы мультипликационных фильмов, а в городах и посёлках Псковской области – в Острове, Опочке, Новоржеве, Великих Луках, Пскове – встречи с авторами и создателями анимационных лент, другими участниками фестиваля.

Планируется, что на все события II фестиваля анимации и литературы вход для зрителей будет свободным. Программа «Пушкина и…» будет размещена в официальных сообществах как самого фестиваля, так и Государственного музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях.

Фестиваль организуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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