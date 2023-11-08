Псковские курсанты написали «Большой этнографический диктант»

19:12, 08 ноября 2023, ПАИ

Более 300 сотрудников и курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России стали участниками Большого этнографического диктанта, который завершился сегодня, 8 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Отмечается, что в этом году на вопросы этнографического диктанта ответило наибольшее количество сотрудников и курсантов.

Участники диктанта выполнили тесты из 30 вопросов, включающих в себя 20 общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта РФ. На прохождение диктанта было отведено 45 минут.

Напомним, что ежегодная VIII Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» стартовала 3 ноября с целью знакомства с культурой народов, проживающих в России, а также оценки общего уровня этнокультурной грамотности.

Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства. Организатор мероприятия – Федеральное агентство по делам национальностей.