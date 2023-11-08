Псковичи почтили минутой молчания память погибших стражей правопорядка

18:35, 08 ноября 2023, ПАИ

Возложение цветов к памятному знаку сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга в годы войны и в мирное время, состоялось возле здания регионального УМВД сегодня, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



























В церемонии приняли участие представители руководства УМВД России по Псковской области, группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД и псковские школьники.

Открывая мероприятие, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников подчеркнул: сегодня по всей стране отдают дань уважения сотрудникам органов внутренних дел, которые ценой собственной жизни обеспечивали безопасность наших сограждан.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших полицейских. Затем начальник управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников, председатель областной организации ветеранов органов внутренних дел полковник милиции в отставке Николай Северинюк и другие участники митинга возложили к гранитному мемориалу красные розы и гвоздики.

Напомним, что сегодня, 8 ноября, в России отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.