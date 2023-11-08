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Происшествия

Несовершеннолетняя девушка пропала в Опочецком районе

Галина Матросова пропала в Опочецком районе, сообщается в группе МО МВД России «Опочецкий» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа МО МВД России «Опочецкий» в соцсети «ВКонтакте»

Приметы: на вид 16 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение. Была одета в тёмно-синюю куртку, чёрные джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Матросовой, просят сообщить в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий» по телефонам (8 811-38) 2-17-55 или 112.

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