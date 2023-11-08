Звукозаписывающая студия появится в новой модельной библиотеке в Пскове

19:58, 08 ноября 2023, ПАИ

Звукозаписывающая студия появится в новой модельной библиотеке «Родник» на улице Труда в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина









По его словам, библиотека – это точка притяжения для жителей района и поэтому должна соответствовать современным запросам. В новой библиотеке появится творческая игровая зона для детей, пространство для молодёжи и звукозаписывающая студия, подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, что псковская библиотека «Родник» имени Золотцева выиграла восемь миллионов рублей на Всероссийском конкурсе грантов Министерства культуры России в рамках национального проекта «Культура». Она станет 14-й модельной библиотекой в Псковской области.