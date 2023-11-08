Пенсионерка угодила под колёса автомобиля в Великих Луках
Водитель автомобиля BMW наехал на 83-летнюю женщину у дома № 14/1 на улице Холмской в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Женщину госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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