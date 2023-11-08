Вокалистки из Бежаниц спели на выставке «Россия» в Москве

20:33, 08 ноября 2023, ПАИ

Творческий коллектив «Созвездие» Бежаницкой школы искусств побывал на выставке-форуме «Россия» в Москве сегодня, сообщает газета «Сельская новь».

Возле стенда Псковской области девушки также спели песню Олега Газманова «Вперёд, Россия!».

«Это классно, очень интересно, просто восторг! Хочется вернуться сюда и посмотреть все регионы подробно», – делятся девочки своими впечатлениями. И даже устроили у стенда Псковской области небольшой флешмоб, ведь их песня и название выставки на ВДНХ с одинаковым названием!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вокалистки из Бежаниц прилетели в Москву на заключительный этап всероссийского конкурса «Сыны и дочери Отечества».