Вокальная группа из Бежаниц прибыла в Москву для участия во всероссийском конкурсе

20:51, 06 ноября 2023, ПАИ

Вокальная группа «Созвездие» Бежаницкой школы искусств прилетела в Москву на заключительный этап всероссийского конкурса «Сыны и дочери Отечества», сообщает газета «Сельская новь».

Ранее вокалистки Анастасия Макарова, Милана Алиева, Василина Солохина и Злата Мельникова участвовали в отборочных этапах конкурса.

«Отборочные туры шли по всей стране. В апреле мы были в Санкт-Петербурге, где получили золотой диплом (первое место). Затем нам прислали приглашение поучаствовать в гала-концерте в Москве. И вот мы здесь!» – сказала педагог и руководитель коллектива Эльвира Шаганова.

«Дорога в столицу была для наших участников настоящим приключением. Рейс самолёта, на котором девочки летели в Москву, был задержан из-за непогоды, они немного устали, но это не испортило им настроения!» – подчёркивают в газете.

Отмечается также, что, по решению губернатора Михаила Ведерникова, билеты на самолёт для бежаничанок приобрели за счёт средств регионального правительства.

Концерт состоится завтра в музее Победы, крупнейшем военно-историческом музее страны, в зале маршала Жукова в 16:00.