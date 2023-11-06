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Вокальная группа из Бежаниц прибыла в Москву для участия во всероссийском конкурсе

Вокальная группа «Созвездие» Бежаницкой школы искусств прилетела в Москву на заключительный этап всероссийского конкурса «Сыны и дочери Отечества», сообщает газета «Сельская новь».

Вокальная группа из Бежаниц прибыла в Москву для участия во всероссийском конкурсе. Фото: газета «Сельская новь»

Ранее вокалистки Анастасия Макарова, Милана Алиева, Василина Солохина и Злата Мельникова участвовали в отборочных этапах конкурса.

«Отборочные туры шли по всей стране. В апреле мы были в Санкт-Петербурге, где получили золотой диплом (первое место). Затем нам прислали приглашение поучаствовать в гала-концерте в Москве. И вот мы здесь!» – сказала педагог и руководитель коллектива Эльвира Шаганова.

«Дорога в столицу была для наших участников настоящим приключением. Рейс самолёта, на котором девочки летели в Москву, был задержан из-за непогоды, они немного устали, но это не испортило им настроения!» – подчёркивают в газете.

Отмечается также, что, по решению губернатора Михаила Ведерникова, билеты на самолёт для бежаничанок приобрели за счёт средств регионального правительства.

Концерт состоится завтра в музее Победы, крупнейшем военно-историческом музее страны, в зале маршала Жукова в 16:00.

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