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Общество

Участок дороги временно перекроют в Псковском районе

Участок от перекрёстка дороги Псков – Родина (58К-445 Псков – Родина) к деревне Борисовичи с дорогой к улицам Венской и Пражской, по которой обеспечивается движение автобусов до остановки, будет перекрыт с 9 до 14 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Псковского района.

Дорогу перекроют в связи со строительством магистральных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в деревне Борисовичи в рамках заключённого муниципального контракта с подрядчиком ООО «Дом».

Проезд будет организован по грунтовой дороге от многоквартирного дома № 3 на улице Венской к светофору, установленному у автодороги Псков – Родина при переходе к МБОУ «ПИЛГ».

Ранее также сообщалось, что в связи со строительными работами в деревне Борисовичи изменится маршрут автобуса № 25.

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