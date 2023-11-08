Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

34 новых ФАПа заработают в Псковской области к концу года

Строительство и лицензирование фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и пунктов скорой медицинской помощи в 2023 году стало темой рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

34 ФАПа строят в Псковской области в этом году. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По плану этого года в Псковской области возводится 34 ФАПа в 17 муниципалитетах по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» в рамках инициированного президентом нацпроекта «Здравоохранение». Общая стоимость – порядка 148 млн рублей. Контракт заключён в конце апреля, к концу июля специалисты смонтировали конструкции.

«Подрядчик зарекомендовал себя хорошо. Все объекты соответствуют техническому заданию, конструкции качественные, модули удобные», – сказала Марина Гаращенко.

В комитете по здравоохранению Псковской области составлен план-график лицензирования ФАПов. Процедуру уже прошли восемь объектов. Предполагается, что остальные получат документы до конца года.

Все учреждения по программе модернизации первичного звена оборудованы всем необходимым. Благодаря мерам поддержки, в том числе программе «Земский фельдшер», ФАПы укомплектованы медработниками. Проектом сразу предусмотрена возможность организовать продажу лекарственных препаратов, ведётся работа над получением нужных разрешительных документов, подчеркнули в пресс-службе.

«По поручению Правительства России мы контрактуем уже объекты следующего года – 25 модульных конструкций за 117 млн рублей. Завершить процедуры планируется в декабре. В начале 2024 года планируется заключить контракт на поставку модульной врачебной амбулатории в деревню Писковичи Псковского района и модульного офиса врача общей практики в село Павы Порховского района», – отметила Марина Гаращенко.

Что касается новых пунктов скорой медпомощи, работы завершаются в Псковском и Палкинском районах. Дальше новые здания появятся в Стругокрасненском, Локнянском и Себежском районах, работы в которых планируется завершить до середины 2024 года. Такие сроки обусловлены тем, что проектную документацию подрядчик сдал с задержкой, с ним проведена претензионная работа, пояснили в правительстве.

«Сейчас документация в работе, готовятся конкурсные процедуры. Параллельно мы ведём планирование строительства на 2024 и 2025 годы», – сказала председатель комитета по здравоохранению.

Михаил Ведерников поручил держать вопросы строительства, лицензирования и проведения конкурсных процедур под особым контролем до полного выполнения.

«Каждый такой объект – оперативная медпомощь населению, комфорт людей, которые могут заказать лекарства, а не ездить за ними. Это и удобство для медиков: новые помещения, оборудование – совершенно другой уровень», – сказал губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 ноября 2023

Михаил Ведерников: Печорский округ – один из самых ярких и интересных муниципалитетов Псковской области
08 ноября 2023

Кадровый состав судов Псковской области изменён указом президента РФ
08 ноября 2023

34 новых ФАПа заработают в Псковской области к концу года
08 ноября 2023

Любовь Трифонова: Новоржевский округ станет активным участником региональных и федеральных проектов
08 ноября 2023

Почётный гражданин, забытая корона и старые названия: итоги дня. 8 ноября 2023 года
08 ноября 2023

Псковские росгвардейцы почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей
08 ноября 2023

Бриллиантовую свадьбу отметили супруги из Островского района
08 ноября 2023

Началась реставрация Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...