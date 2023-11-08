34 новых ФАПа заработают в Псковской области к концу года

22:58, 08 ноября 2023, ПАИ

Строительство и лицензирование фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и пунктов скорой медицинской помощи в 2023 году стало темой рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

По плану этого года в Псковской области возводится 34 ФАПа в 17 муниципалитетах по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» в рамках инициированного президентом нацпроекта «Здравоохранение». Общая стоимость – порядка 148 млн рублей. Контракт заключён в конце апреля, к концу июля специалисты смонтировали конструкции.

«Подрядчик зарекомендовал себя хорошо. Все объекты соответствуют техническому заданию, конструкции качественные, модули удобные», – сказала Марина Гаращенко.

В комитете по здравоохранению Псковской области составлен план-график лицензирования ФАПов. Процедуру уже прошли восемь объектов. Предполагается, что остальные получат документы до конца года.

Все учреждения по программе модернизации первичного звена оборудованы всем необходимым. Благодаря мерам поддержки, в том числе программе «Земский фельдшер», ФАПы укомплектованы медработниками. Проектом сразу предусмотрена возможность организовать продажу лекарственных препаратов, ведётся работа над получением нужных разрешительных документов, подчеркнули в пресс-службе.

«По поручению Правительства России мы контрактуем уже объекты следующего года – 25 модульных конструкций за 117 млн рублей. Завершить процедуры планируется в декабре. В начале 2024 года планируется заключить контракт на поставку модульной врачебной амбулатории в деревню Писковичи Псковского района и модульного офиса врача общей практики в село Павы Порховского района», – отметила Марина Гаращенко.

Что касается новых пунктов скорой медпомощи, работы завершаются в Псковском и Палкинском районах. Дальше новые здания появятся в Стругокрасненском, Локнянском и Себежском районах, работы в которых планируется завершить до середины 2024 года. Такие сроки обусловлены тем, что проектную документацию подрядчик сдал с задержкой, с ним проведена претензионная работа, пояснили в правительстве.

«Сейчас документация в работе, готовятся конкурсные процедуры. Параллельно мы ведём планирование строительства на 2024 и 2025 годы», – сказала председатель комитета по здравоохранению.

Михаил Ведерников поручил держать вопросы строительства, лицензирования и проведения конкурсных процедур под особым контролем до полного выполнения.

«Каждый такой объект – оперативная медпомощь населению, комфорт людей, которые могут заказать лекарства, а не ездить за ними. Это и удобство для медиков: новые помещения, оборудование – совершенно другой уровень», – сказал губернатор.