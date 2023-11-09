Определены победители Кубка Псковской области по программированию

08:23, 09 ноября 2023, ПАИ

Определены победители и призёры Кубка Псковской области по программированию. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Места распределились следующим образом. В I дивизионе I место заняла команда Maximum из Пскова (Четвертная Варвара, Барышников Михаил, Брекин Илия, ЦЦО «IT-Куб. Псков»). II место у псковской команды «Тяжелый кот» (Меньщиков Егор, Четвертной Илья, Кольянов Алексей, ЦЦО «IT-Куб.Псков»). III место – «Архипелаг» (Саввин Владислав, Лавренова Евлалия, Иваненков Антон (Великие Луки, МБОУ «Гимназия имени С. В. Ковалевской»).

В II дивизионе победила команда Sparta из Пскова (Шацких Леонид, Петров Станислав, Коржевский Юрий. МБОУ «ПТЛ»). II место – «Информативный Амстердам» из Великих Лук (Илларионов Евгений, Щеглов Максим, Никандров Валентин) (МАОУ «СОШ №12 имени К. К. Рокоссовского»). III место – команда «ТТТВУ» из Великих Лук (Супрун Иван, Мельников Никита) (МБОУ «Гимназия имени С. В. Ковалевской»).