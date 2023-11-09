56-летний пскович попытался украсть из магазина алкоголь
8 ноября росгвардейцы задержали псковича, который похитил из магазина спиртные напитки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Около 18:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 56-летнего мужчину.
По факту хищения проводится проверка.
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