В России хотят вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции
В России планируют вдвое увеличить размер субсидий на транспортировку товаров малого и среднего предпринимательства (МСП) за границу – с 500 тысяч до одного миллиона рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ Минэкономразвития.
В министерстве допускают, что максимальное значение суммы оказания услуг центров поддержки экспорта по транспортировке за рубеж продукции может быть увеличено до миллиона рублей на одну компанию. Услуга будет включать в себя помощь в маркировке, сортировке и погрузке товаров, а также оказание содействия в организации транспортировки товаров.
Уточняется, что поддержка оказывается на условиях софинансирования: 20 % со стороны компании и 80 % – со стороны центров поддержки экспорта.
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