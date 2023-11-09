В России хотят вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции

10:05, 09 ноября 2023, ПАИ

В России планируют вдвое увеличить размер субсидий на транспортировку товаров малого и среднего предпринимательства (МСП) за границу – с 500 тысяч до одного миллиона рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ Минэкономразвития.

В министерстве допускают, что максимальное значение суммы оказания услуг центров поддержки экспорта по транспортировке за рубеж продукции может быть увеличено до миллиона рублей на одну компанию. Услуга будет включать в себя помощь в маркировке, сортировке и погрузке товаров, а также оказание содействия в организации транспортировки товаров.

Уточняется, что поддержка оказывается на условиях софинансирования: 20 % со стороны компании и 80 % – со стороны центров поддержки экспорта.