Двух рыбаков-браконьеров задержали на Усвятском озере

11:54, 09 ноября 2023, ПАИ

Незаконную ловлю рыбы пресекли сотрудники полиции в Усвятском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 ноября текущего года безработный 50-летний житель Санкт-Петербурга незаконно выловил сетями окуней, щук, судаков и другую рыбу на Усвятском озере. Во время рейда полиции со службой рыбоохраны у петербуржца изъяли лодку и лодочный мотор, несколько сетей, а также улов.

Кроме того, по имеющимся данным, здесь же, на Усвятском озере, около деревни Бондарево безработный 52-летний местный житель острогой незаконно выловил красноперку, плотву и лещей.

На данный момент устанавливается причиненный браконьерами ущерб. По результатам рыбохозяйственной экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении этих мужчин.