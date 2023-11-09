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Общество

Вышел новый выпуск подкаста Псковского музея-заповедника

Новый выпуск проекта Псковского музея-заповедника «Покамест-podcast» вышел и доступен для прослушивания на всех платформах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Вышел новый выпуск подкаста Псковского музея-заповедника. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Это музейный подкаст, в котором ведущие знакомят слушателей с объектами Псковского музея, рассказывают о самых интересных и уникальных экспонатах из фондовых коллекций, а также делятся загадочными музейными тайнами.

Четвертый выпуск подкаста посвящён Покровской башне.

«Вместе с ведущими вы совершите путешествие во времени и окажетесь в самой гуще событий 1581 года, когда славный город Псков был осаждён войсками короля Стефана Батория, а псковичи во главе с воеводой Шуйским доблестно противостояли врагу», – отметили в пресс-службе.

Выпуск можно прослушать уже сейчас на любой удобной платформе:

«ВКонтакте»: vk.com/pskovmuseum?z=podcast-132819181_456239077.

«Яндекс. Музыка»: music.yandex.ru/album/26991646?dir=desc&activeTab=about.

«Google Подкасты»: podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYXZlLmRpZ2l0YWwvNDg0NDk.

Mave: pskovmuseum.mave.digital.

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