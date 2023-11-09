Коммунальные службы Великих Лук отчитались в подготовке посыпки от гололеда

15:59, 09 ноября 2023, ПАИ

Для обработки проезжих частей и тротуаров в Великих Луках подготовили 4,5 тысячи тонн песко-соляной смеси. Об этом пишут Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» обеспечит выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети и иных дорожных объектов на территории города. Кроме того, у предприятия имеется необходимая для выполнения работ техника в количестве 22 единиц, также идёт обновление автопарка. Ведутся работы по подготовке техники для осуществления необходимых работ зимой.

Помимо этого, в Великих Луках проходит осенний месячник, направленный на подготовку города к зиме. На данный момент в месячнике по благоустройству города приняли участие более 15 тысяч человек.