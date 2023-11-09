Больше тысячи преступлений раскрыли в Пскове за десять месяцев
Больше тысячи преступлений раскрыли в Пскове за десять месяцев этого года. Об этом сообщил начальник УМВД России по Пскову, полковник полиции Сергей Сурин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«За десять месяцев преступность в Пскове осталась на уровне прошлого года. Было совершено 2 656 преступлений, тяжких – 40 % от общего числа», – сообщил он.
Кроме того, раскрыто 1 159 преступлений. «Из наиболее резонансных – пять умышленных убийств, 24 умышленных причинения вреда здоровью, 14 разбойных нападений, восемь грабежей. Все эти преступления раскрыли», – отметил начальник УМВД России по Пскову.
«На улицах Пскова достаточно спокойно. Нет открытой угрозы обществу», – резюмировал Сергей Сурин.
Напомним, завтра, 10 ноября, в России отмечается День полиции.
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