Больше тысячи преступлений раскрыли в Пскове за десять месяцев

15:51, 09 ноября 2023, ПАИ

Больше тысячи преступлений раскрыли в Пскове за десять месяцев этого года. Об этом сообщил начальник УМВД России по Пскову, полковник полиции Сергей Сурин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

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«За десять месяцев преступность в Пскове осталась на уровне прошлого года. Было совершено 2 656 преступлений, тяжких – 40 % от общего числа», – сообщил он.

Кроме того, раскрыто 1 159 преступлений. «Из наиболее резонансных – пять умышленных убийств, 24 умышленных причинения вреда здоровью, 14 разбойных нападений, восемь грабежей. Все эти преступления раскрыли», – отметил начальник УМВД России по Пскову.

«На улицах Пскова достаточно спокойно. Нет открытой угрозы обществу», – резюмировал Сергей Сурин.

Напомним, завтра, 10 ноября, в России отмечается День полиции.