Посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ

14:30, 09 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, проходит в медиацентре ПАИ.

С какими показателями УМВД России по городу Пскову подходит к своему профессиональному празднику, на что псковичи жалуются участковым, бывают ли курьёзные вызовы, есть ли вакансии в городском отделе полиции?

Об этом и многом другом расскажет начальник УМВД России по Пскову, полковник полиции Сергей Сурин.