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Посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, проходит в медиацентре ПАИ.

Посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

С какими показателями УМВД России по городу Пскову подходит к своему профессиональному празднику, на что псковичи жалуются участковым, бывают ли курьёзные вызовы, есть ли вакансии в городском отделе полиции?

Об этом и многом другом расскажет начальник УМВД России по Пскову, полковник полиции Сергей Сурин.

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