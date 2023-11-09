Посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, проходит в медиацентре ПАИ.
С какими показателями УМВД России по городу Пскову подходит к своему профессиональному празднику, на что псковичи жалуются участковым, бывают ли курьёзные вызовы, есть ли вакансии в городском отделе полиции?
Об этом и многом другом расскажет начальник УМВД России по Пскову, полковник полиции Сергей Сурин.
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09 ноября 2023
Специалисты псковского ЦУР провели обучение для сотрудников учреждений здравоохранения
09 ноября 2023
Посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел пресс-конференция проходит в медиацентре ПАИ